Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

До 14 мая на реках Украины ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м.

На реках Украины ожидается подъем уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, во второй половине суток 12 мая и на протяжении 13-14 мая на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м.

12 мая без угрозы негативных последствий в местах сильных ливней на малых водотоках возможны дополнительные быстротекущие повышения уровней воды до 1,0 м.

Напомним, в пятницу, 12 мая, в центральных и южных областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.