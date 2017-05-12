В центре и на юге Украины сохраняется пожарная опасность

14:33, 12 мая 2017
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В пятницу, 12 мая, в центральных и южных областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"12 мая в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение дня и вечером 12 мая на большей части территории Закарпатской области и по Ужгороду ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни.

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