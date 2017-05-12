На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 12 мая, в Закарпатской области ожидаются сильные дожди и град.

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Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области.

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"По сообщению синоптиков, в течение дня и вечером 12 мая на большей части территории Закарпатской области и по Ужгороду ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни. Грозы, местами град. Во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках области 12-13 мая будут происходить небольшие повышения уровней воды на 0,2-1,0 м, в местах сильных ливней на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды до 1,0 м.

Напомним, в эти выходные в Украине немного потеплеет. Местами пройдут дожди.