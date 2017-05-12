Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине немного потеплеет. Местами пройдут дожди.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, +9°...+16°.

Во Львове завтра ожидаются осадки, ночью +9°, днем +17°. В воскресенье без осадков, +6°...+16°.

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В Луцке в субботу ночью +7°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +16°, пасмурно.

В Виннице в субботу пройдет ливень, температура воздуха +10°...+18°. В воскресенье до +15°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +13°...+18°, возможен дождь.

В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +10°...+19°, без осадков.

Прогноз на 13 мая / УНИАН

Прогноз на 14 мая / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье ливень, температура воздуха +11°...+17°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +12°...+24°. В воскресенье +12°...+22°, ясно и без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +22°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье +11°...+21°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +6°, днем +12°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь с грозой, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем до +17°.

В Трускавце в субботу ожидаются осадки, температура до +14°. В воскресенье температура днем +16°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +15°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +6° …+19°.

В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем до +17°. В воскресенье пройдет дождь, до +17°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +14° …+19°, в воскресенье до +27°.

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