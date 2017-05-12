У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

11:26, 12 мая 2017
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В пятницу, 12 мая, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Южных Сандвичевых островов произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 215 км на северо-восток от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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