В Кыргызстане оползень накрыл 45 домов

На юге Кыргызстана оползень накрыл еще 45 домов.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на МЧС страны.

Оползень сошел 10 мая в сельском округе Жалпак-Таш в Узгенском районе Ошской области. Земляная масса накрыла 45 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, школу и детсад, а также снесла 35 линий электропередач.

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"Этот оползень движется с 21 апреля со скоростью 1-2 метра в день. В связи с этим все жители были переселены в палатки, а их имущество и соцобъекты, которые были разобраны, вывезены. Всего в данной местности расположен 61 дом", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что около 60 человек обратились за медицинской помощью после схода оползня в селе Аю Ошской области Кыргызстана.