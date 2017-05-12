Спасатели предупреждают о дождях с грозами на западе Украины
Сегодня, 12 мая, в западных областях Украины пройдут сильные дожди.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Во многих областях Украины сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)
"Днем 12 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней.
В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.
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