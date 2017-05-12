Спасатели предупреждают о дождях с грозами на западе Украины

Сегодня, 12 мая, в западных областях Украины пройдут сильные дожди.

На западе Украины сегодня пройдут дожди / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 12 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней.

В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.