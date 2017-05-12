Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +13°

08:30, 12 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, днем до +13°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:33. 

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди. Местами потеплеет до +22°.

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