Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, днем до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:33.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди. Местами потеплеет до +22°.

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