Во многих областях Украины сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди. Местами потеплеет до +22°.
На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность, температура до +20°.
Слишком даже для Норвегии: полуметровые сугробы и внезапный горнолыжный сезон (фоторепортаж)
На западе Украины в пятницу пройдет дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +19°.
В северных областях ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура - до +14°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях
Погода в Украине
-
Винница+19°... +12°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+16°... +11°
-
Львов+17°... +10°
-
Николаев+26°... +16°
-
Одесса+27°... +14°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+17°... +10°
-
Симферополь+27°... +18°
-
Сумы+27°... +18°
-
Тернополь+18°... +10°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+27°... +17°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+21°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:47
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей