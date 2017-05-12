Во многих областях Украины сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди. Местами потеплеет до +22°.

На западе Украины сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность, температура до +20°.

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На западе Украины в пятницу пройдет дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +19°.

В северных областях ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура - до +14°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +21°.

Прогноз на 12 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

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