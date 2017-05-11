Слишком даже для Норвегии: полуметровые сугробы и внезапный горнолыжный сезон (фоторепортаж)

Выпало настолько много снега, что жители Осло даже возобновили горнолыжный сезон, что нетипично для такого времени года.

Количество снега, которое выпало в Норвегии в ночь с 10 на 11 мая, является крайне редким для конца весны. Так, за пределами Осло его высота составляла до полуметра, отмечает thelocal.no.

Метеорологи констатируют, что в это время года снега в Осло не наблюдалось с 1967 года.

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При этом отмечается, что обрушившийся на Норвегию снегопад вызвал задержку движения транспорта на следующее утро.

Также сообщается, что выпало настолько много снега, что жители Осло даже возобновили горнолыжный сезон. Местные власти констатируют, что, хотя Норвегия и является северной страной, они ранее никогда не начинали подготовку горнолыжных склонов к сезону в мае.

Как сообщал Погода.УНИАН, 10 мая в Киеве прошел снег. А вот на Черниговщину обрущился настоящий снегопад с градом.