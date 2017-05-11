В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +13°

17:00, 11 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 мая, в столице пройдет дождь, днем до +13°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:33. 

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди, на юго-востоке днем до +22°.

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