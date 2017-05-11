В Украине завтра местами пройдут дожди, в большинстве регионов немного потеплеет (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 мая в Украине местами пройдут дожди, на юго-востоке днем до +22°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, температура до +20°.

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На западе Украины в пятницу пройдут дожди, местами сильные. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +14°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 12 мая – Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

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