Завтра в западных областях Украины пройдут сильные дожди - ГСЧС

15:47, 11 мая 2017
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В пятницу, 12 мая, на западе Украины пройдут сильные дожди.

На западе Украины завтра пройдут сильные дожди / УНИАН
На западе Украины завтра пройдут сильные дожди / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня практически без осадков, на западе днем потеплеет до +19° (карта)

"Днем 12 мая на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней.

В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.

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