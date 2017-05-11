У берегов Южных Сандвичевых островов произошло мощное землетрясение

14:29, 11 мая 2017
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В среду, 10 мая, в акватории близ Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,8.

penguinlifelines.org
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение / penguinlifelines.org

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

На северо-западе Китая объявили повышенный уровень сейсмической опасности

Отмечается, что подземные толчки не привели к материальным и человеческим потерям.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 56,5 градуса южной широты и 25,8 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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