В Одессе объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 11 мая, в Одессе ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В Одессе сегодня ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

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В частности, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура днем +14º ...+16º.

В Одесской области также ожидается сильный ветер, днем потеплеет до +20º.

Напомним, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.