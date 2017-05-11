Кения пострадала от разрушительного наводнения (фото)

12:31, 11 мая 2017
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Проливные дожди привели к наводнению и оползням на юге и востоке Кении.

Наводнение в Кении / twitter.com @KenyaRedCross
Наводнение в Кении / twitter.com @KenyaRedCross

За 24 часа в городе Момбаса выпало 235 мм осадков, передает Floodlist со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации.

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В Момбасе погибли по меньшей мере шесть человек.

По данным местных СМИ, в городе Тавета из-за наводнения эвакуировали более 5 тысяч человек. Сообщается, что пострадали более 900 семей.

Напомним, в нескольких городах канадской провинции Квебек ввели режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков.

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