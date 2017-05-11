На северо-западе Китая объявили повышенный уровень сейсмической опасности

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая объявили третий (повышенный) уровень сейсмической опасности из четырех.

Землетрясение в Китае / Xinhua

Ранее в этом регионе произошло землетрясение в результате которого погибли восемь человек.

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В результате землетрясения разрушено более 180 зданий, около 790 жителей остались без крова, передает ТАСС со ссылкой на Китайское сейсмологическое управление.

Ранее сообщалось, что от землетрясения пострадало более 12 тыс. местных жителей, 9,2 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места.