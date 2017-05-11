Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:30, 11 мая 2017
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В течение 11-12 мая во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность.

Во многих регионах Украины зберагієтсья пожарная опасность / ГСЧС
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"11-12 мая в центральных (кроме Винницкой), Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.

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