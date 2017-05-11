В результате землетрясения в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
От землетрясения пострадало более 12 тыс. местных жителей, 9,2 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места, передает Xinhua.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На данный момент более тысячи военнослужащих и сотрудников вооруженной полиции, 1500 гражданских лиц и служащих ведут спасательные работы в пострадавших от землетрясения зонах.
После землетрясения произошло 82 афтершока.
В стенах домов образовались крупные трещины. Некоторые люди все еще остаются под завалами разрушенных домов, находящихся вблизи эпицентра подземных толчков.
Напомним, во вторник, 9 мая, в Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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