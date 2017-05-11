В Киеве сегодня без осадков, днем до +16°

Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 8.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.

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