В Украине сегодня практически без осадков, на западе днем потеплеет до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.

В Украине сегодня практически без осадков / ourgreenworld.ru

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, температура до +17°.

На западе Украины в четверг местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +16°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.

Прогноз на 11 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 мая – Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

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