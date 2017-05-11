Арктический циклон будет бушевать в Украине еще несколько дней, ожидаются новые снегопады (видео)

07:57, 11 мая 2017
4735
0

Арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней.

Арктический циклон принес похолодание в Украину / фото УНИАН
Арктический циклон принес похолодание в Украину / фото УНИАН

В нескольких областях Украины природа удивила короткой вьюгой 10 мая. Синоптики предупреждают, что злейший майский мороз был этой ночью, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

"Люблю зиму в начале мая": в соцсетях делятся фотографиями снегопада на Черниговщине

В Укргидрометцентре говорят, что самая холодная погода была этой ночью. По словам ведущего синоптика Натальи Голеня, арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней и преимущественно на севере. В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.

Как сообщала Погода УНИАН, 10 мая в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском, а также Соломенском районах столицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с
Мерцающее небо: украинцы в соцсетях делятся видео ночной грозы с молниями Мерцающее небо: украинцы в соцсетях делятся видео ночной грозы с молниями
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото) На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей