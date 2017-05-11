Арктический циклон будет бушевать в Украине еще несколько дней, ожидаются новые снегопады (видео)

Арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней.

Арктический циклон принес похолодание в Украину / фото УНИАН

В нескольких областях Украины природа удивила короткой вьюгой 10 мая. Синоптики предупреждают, что злейший майский мороз был этой ночью, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

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В Укргидрометцентре говорят, что самая холодная погода была этой ночью. По словам ведущего синоптика Натальи Голеня, арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней и преимущественно на севере. В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.

Как сообщала Погода УНИАН, 10 мая в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском, а также Соломенском районах столицы.