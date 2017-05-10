На Харьковщине в четверг немного потеплеет, ночью возможны заморозки

Осадков не прогнозируют.

В Украине в ночь на четверг возможны заморозки / getbg.net

В Харьковской области в четверг, 11 мая, ночью ожидается +2..+4, днем - +14..+16 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Ветер юго-западный 5-10м/с. Осадков не прогнозируют.

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Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 11 мая заморозки ожидаются практический во всех регионах Украины.

"11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

В то же время синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что заморозков не будет только на юге страны.