Снежный май в Украине (видео)

10 мая Киев неожиданно засыпало снегом.

В Украину по привычке вернулась зима / Фото из соцсетей

Сегодняшний день в столице Украины был аномально холодным. Средняя температура воздуха составляла всего 2-7 градусов тепла. Тогда как год назад в этот день было до +21.

Не повезло и жителям Черниговской области. Если в Киеве снежок сразу растаял, то там на зеленую травичку выпал приличный слой осадков.

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