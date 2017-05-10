"Люблю зиму в начале мая": в соцсетях делятся фотографиями снегопада на Черниговщине

18:05, 10 мая 2017
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Утром возле Чернигова начался также град.

vk.com/i.vasilyev1998На Черниговщине сегодня выпал снег / vk.com/chernihiv_kisel
На Черниговщине сегодня выпал снег / фото: vk.com/chernihiv_kisel

В среду, 10 мая, на Черниговщине произошло необычное для этого времени года природное явление – выпал снег, а кое-где даже град. Пользователи соцсетей недоумевали и выкладывали фото неожиданной непогоды.

В Украине завтра местами пройдут дожди, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)

Снегопад возле Чернигова начался около 10 утра и продлился несколько часов.

С 9 мая похолодало в большинстве регионов Украины, ночью на западе наблюдались заморозки. Небольшой снег успели заметить и в одном из районов Киева. Правда, он быстро закончился.

На Черниговщине уже завтра обещают небольшое потепление, заморозков не прогнозируют. Снег сменится дождем.

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