В Киеве завтра без осадков, днем до +16°

17:00, 10 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.

В Киеве среди мая пошел снег (фото, видео)

Солнце в столице взойдет в 05:16, а зайдет в 20:32. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.

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