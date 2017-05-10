В Киеве завтра без осадков, днем до +16°

Согласно данным Погода УНИАН, 11 мая в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.

Читайте также В Киеве среди мая пошел снег (фото, видео)

Солнце в столице взойдет в 05:16, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.