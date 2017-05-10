На ирландский остров Акилл вернулся песчаный пляж, который исчез более 30 лет назад

15:54, 10 мая 2017
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Песчаный пляж на ирландском острове Акилл, который исчез более 30 лет назад, появился снова.

Пляж на острове Акилл / Reuters
Пляж на острове Акилл / Reuters

В 1984 году песок с берега смыло после штормов - на этом месте остались лишь камни, передает Русская служба BBC.

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Однако всего лишь за несколько дней в апреле Атлантический океан вернул все похищенное - приливом на берег выбросило тысячи тонн песка на берег. В результате появился новый песчаный пляж длиной 300 метров.

В местном туристическом бюро рассказали, что посмотреть на новый пляж приезжали люди со всей Ирландии и Британии.

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