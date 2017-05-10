Практически по всей Украине завтра ожидаются заморозки – ГСЧС

14:30, 10 мая 2017
1385
0

В четверг, 11 мая, во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Во многих регионах Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

"11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

В то же время синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что заморозков не будет только в южных регионах страны.

Напомним, в течение 10-12 мая во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мерцающее небо: украинцы в соцсетях делятся видео ночной грозы с молниями Мерцающее небо: украинцы в соцсетях делятся видео ночной грозы с молниями
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото) На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей