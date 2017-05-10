Практически по всей Украине завтра ожидаются заморозки – ГСЧС

В четверг, 11 мая, во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

В то же время синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что заморозков не будет только в южных регионах страны.

Напомним, в течение 10-12 мая во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.