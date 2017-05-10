Практически по всей Украине завтра ожидаются заморозки – ГСЧС
В четверг, 11 мая, во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Во многих регионах Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
"11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
В то же время синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что заморозков не будет только в южных регионах страны.
Напомним, в течение 10-12 мая во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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