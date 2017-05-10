В Гидрометцентре объяснили причину майского снегопада в Украине

13:09, 10 мая 2017
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Внезапный снегопад в нескольких областях Украины связан с наступлением очень холодных масс арктического воздуха.

В Гидрометцентре объяснили
В Гидрометцентре объяснили "аномальный" снегопад в мае / УНИАН

Об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Черниговщину накрыло градом и снегом (фото, видео)

"На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", - цитирует Кульбиду "Обозреватель".

По словам Николая Кульбиды, температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13-18 градусов тепла, а в южных областях +20...+25.

Кроме того, он пояснил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.

"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", - сказал он.

Напомним, 10 мая снег пошел в Киевской и Черниговской областях.

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