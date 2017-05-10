В Гидрометцентре объяснили причину майского снегопада в Украине
Внезапный снегопад в нескольких областях Украины связан с наступлением очень холодных масс арктического воздуха.
Об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
Черниговщину накрыло градом и снегом (фото, видео)
"На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", - цитирует Кульбиду "Обозреватель".
По словам Николая Кульбиды, температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13-18 градусов тепла, а в южных областях +20...+25.
Кроме того, он пояснил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.
"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", - сказал он.
Напомним, 10 мая снег пошел в Киевской и Черниговской областях.
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