В Гидрометцентре объяснили причину майского снегопада в Украине

Внезапный снегопад в нескольких областях Украины связан с наступлением очень холодных масс арктического воздуха.

В Гидрометцентре объяснили "аномальный" снегопад в мае / УНИАН

Об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Читайте также Черниговщину накрыло градом и снегом (фото, видео)

"На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", - цитирует Кульбиду "Обозреватель".

По словам Николая Кульбиды, температура воздуха через двое суток на большей части страны составит 13-18 градусов тепла, а в южных областях +20...+25.

Кроме того, он пояснил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.

"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", - сказал он.

Напомним, 10 мая снег пошел в Киевской и Черниговской областях.