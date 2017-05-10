Черниговщину накрыло градом и снегом (фото, видео)

12:13, 10 мая 2017
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Сегодня, 10 мая, Черниговскую область накрыло сильным градом и снегом.

На Черниговщине выпал снег / vk.com/chernihiv_kisel
На Черниговщине выпал снег / vk.com/chernihiv_kisel

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местных жителей.

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Отмечается, что непогода возле Чернигова началась около 10 утра.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями неожиданного снегопада.

Снегопад в Чернигове 10 мая / vk.com/chernihiv_kisel
Снегопад на Черниговщине / 10 мая / vk.com/chernihiv_kisel

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