Черниговщину накрыло градом и снегом (фото, видео)

Сегодня, 10 мая, Черниговскую область накрыло сильным градом и снегом.

На Черниговщине выпал снег / vk.com/chernihiv_kisel

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местных жителей.

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Отмечается, что непогода возле Чернигова началась около 10 утра.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями неожиданного снегопада.