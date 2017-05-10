В Киеве среди мая пошел снег (фото, видео)
В целом по Украине синоптики передают заморозки.
10 мая, снег в Киеве— Радио Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2017
Видео @LBagatska pic.twitter.com/0yTQIM5ysm
Сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском районе столицы, передает ТСН.
Синоптик прогнозирует снег и заморозки в Украине, после - придет тепло
В Киеве в 6:30 утра среды было всего +3°, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 80%, поэтому не удивительно, что снежило.
Также пользователи соцсетей сообщают, что снег шел на Левом берегу Киева и пригороде столицы.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 мая, в столице без осадков, днем до +12°, вечером +8°. Ветер западный и северо-западный, 6.6 м/с.
Ранее сообщалось, что 10 мая Черниговскую область накрыло сильным градом и снегом.
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