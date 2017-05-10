В Киеве среди мая пошел снег (фото, видео)

11:53, 10 мая 2017
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В целом по Украине синоптики передают заморозки.

Сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском районе столицы, передает ТСН.

Синоптик прогнозирует снег и заморозки в Украине, после - придет тепло

В Киеве в 6:30 утра среды было всего +3°, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 80%, поэтому не удивительно, что снежило.

Также пользователи соцсетей сообщают, что снег шел на Левом берегу Киева и пригороде столицы.

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 мая, в столице без осадков, днем до +12°, вечером +8°. Ветер западный и северо-западный, 6.6 м/с.

Ранее сообщалось, что 10 мая Черниговскую область накрыло сильным градом и снегом.

четкая весна с снегом

Допис, поширений Світлана (@svitlana8967)

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