В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9

11:29, 10 мая 2017
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Во вторник, 9 мая, в Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Вануату / travelonline.com
Вануату / travelonline.com

Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, передает Xinhua.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 14,57 градуса южной широты и 167,35 градуса восточной долготы, его гипоцентр залегал на глубине 140 километров.

Напомним, 9 мая в акватории острова Мияко японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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