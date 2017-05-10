В результате наводнения в Канаде два человека пропали без вести
В результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, два человека пропали без вести в канадской провинции Британская Колумбия.
В частности, рядом с населенным пунктом Салмон Арм оползень накрыл дом с пожилым человеком внутри. Аварийные бригады продолжают спасательно-розыскные мероприятия, передает Floodlist.
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Наводнения произошли в результате разлива рек Кеттл и Гранби на юге провинции.
В нескольких городах объявили чрезвычайное положение. Местные власти издали указы эвакуировать жителей 190 домов. Сообщается, что эвакуированы были 300 человек.
Напомним, в нескольких городах канадской провинции Квебек ввели режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков.
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