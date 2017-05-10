Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:29, 10 мая 2017
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В течение 10-12 мая во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, 10-12 мая в центральных (кроме Винницкой), Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, до 12 мая в Киеве и Киевской области сохранится пожарная опасность.

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