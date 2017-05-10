В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +12°

08:30, 10 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 мая, в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 6.6 м/с.

Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Солнце в столице взошло в 05:18, а зайдет в 20:30. 

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Украине практически без осадков, в западных областях похолодает.

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