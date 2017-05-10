Во многих регионах Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:05, 10 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине практически без осадков, в западных областях похолодает.

В Украине сегодня похолодает / Югополис
В Украине сегодня похолодает / Югополис

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +19°.

На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +12°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.

Прогноз на 10 мая / УНИАН
Прогноз на 10 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Во всех регионах Руси в этот день начиналась пахота.

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