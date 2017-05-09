Во Франции в результате схода лавины погибли три человека

20:20, 9 мая 2017
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Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе.

В результате схода снежной лавины во французской Савойе на востоке страны погибли по меньшей мере три человека, поиски четвертого человека продолжаются. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе.

Более 50 человек погибли в Пакистане и Афганистане из-за снежных лавин

К поисковым работам привлекли вертолет. Спасатели нашли тела трех лыжников – двух мужчин и одной женщины. Среди них – тело горнолыжного инструктора.

Ранее в Канаде из-за схода снежной лавины погибли четверо туристов.

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