Во Франции в результате схода лавины погибли три человека
Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе.
В результате схода снежной лавины во французской Савойе на востоке страны погибли по меньшей мере три человека, поиски четвертого человека продолжаются. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе.
Более 50 человек погибли в Пакистане и Афганистане из-за снежных лавин
К поисковым работам привлекли вертолет. Спасатели нашли тела трех лыжников – двух мужчин и одной женщины. Среди них – тело горнолыжного инструктора.
Ранее в Канаде из-за схода снежной лавины погибли четверо туристов.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+19°... +12°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+16°... +11°
-
Львов+17°... +10°
-
Николаев+26°... +16°
-
Одесса+27°... +14°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+17°... +10°
-
Симферополь+27°... +18°
-
Сумы+27°... +18°
-
Тернополь+18°... +10°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+27°... +17°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+21°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:47
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей