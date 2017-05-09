В Киеве завтра днем до +12°, без осадков

17:00, 9 мая 2017
1276
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 мая в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.

Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Солнце в столице взойдет в 05:18, а зайдет в 20:30. 

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Украине практически без осадков, местами ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушенные дороги и мосты (фото) На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушенные дороги и мосты (фото)
Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей