В Украине завтра практически без осадков, ночью местами ожидаются заморозки

Согласно данным Погода УНИАН, 10 мая в Украине практически без осадков, местами ожидаются заморозки.

В Украине завтра практически без осадков / ourgreenworld.ru

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +19°.

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На западе Украины в среду без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +12°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 10 мая – Семен Ранопашец. Во всех регионах Руси начиналась пахота.

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