На северо-востоке Японии проводится эвакуация из-за лесного пожара

В японском городе Камаиси объявили эвакуацию из-за лесного пожара.

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Пожар в горной местности продолжается уже сутки. По последним данным, выгорела территория около 400 гектаров, передает "РИА Новости".

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С огнем помогают бороться 12 вертолетов сил обороны и пожарных частей..

Из-за сильного ветра (порывы достигают 26 м/с) существует угроза расширения площади горения, в связи с чем объявлена эвакуация для 136 семей, проживающих поблизости.

Напомним, в горах Большого Хингана (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) бушевал лесной пожар.