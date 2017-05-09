На северо-востоке Японии проводится эвакуация из-за лесного пожара

13:30, 9 мая 2017
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В японском городе Камаиси объявили эвакуацию из-за лесного пожара.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пожар в горной местности продолжается уже сутки. По последним данным, выгорела территория около 400 гектаров, передает "РИА Новости".

В Аризоне бушует лесной пожар

С огнем помогают бороться 12 вертолетов сил обороны и пожарных частей..

Из-за сильного ветра (порывы достигают 26 м/с) существует угроза расширения площади горения, в связи с чем объявлена эвакуация для 136 семей, проживающих поблизости.

Напомним, в горах Большого Хингана (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) бушевал лесной пожар.

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