Синоптик прогнозирует снег и заморозки в Украине, после - придет тепло
А потепление синоптик прогнозирует 12 мая.
Сегодня в некоторых частях Украины ожидается холодная погода со снегом и ветром. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Спасатели предупреждают о заморозках в Украине
Она прогнозирует небольшое количество снега 9-10 мая в Карпатах и на севере Черниговской области. "Между прочим, уже сегодня, на Пожижевской и на Плаю наблюдается 0-2 градуса мороза. А на Пожижевской идет снег!" - говорится в сообщении Диденко.
Кроме того, ближайшей ночью в западных областях и на крайнем севере местами возможны заморозки 0-3 градуса.
"12 мая в Украине потеплеет", - обещает синоптик.
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