Синоптик прогнозирует снег и заморозки в Украине, после - придет тепло

12:43, 9 мая 2017
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А потепление синоптик прогнозирует 12 мая.

На западе и крайнем севере ожидаются заморозки / фото УНИАН
На западе и крайнем севере ожидаются заморозки / фото УНИАН

Сегодня в некоторых частях Украины ожидается холодная погода со снегом и ветром. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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Она прогнозирует небольшое количество снега 9-10 мая в Карпатах и на севере Черниговской области. "Между прочим, уже сегодня, на Пожижевской и на Плаю наблюдается 0-2 градуса мороза. А на Пожижевской идет снег!" - говорится в сообщении Диденко.

Кроме того, ближайшей ночью в западных областях и на крайнем севере местами возможны заморозки 0-3 градуса.

"12 мая в Украине потеплеет", - обещает синоптик.

На карте синий цвет - дожди, сиреневый - снега / facebook.com/tala.didenko
На карте синий цвет - дожди, сиреневый - снега / facebook.com/tala.didenko Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.

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