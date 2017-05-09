Синоптик прогнозирует снег и заморозки в Украине, после - придет тепло

А потепление синоптик прогнозирует 12 мая.

На западе и крайнем севере ожидаются заморозки / фото УНИАН

Сегодня в некоторых частях Украины ожидается холодная погода со снегом и ветром. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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Она прогнозирует небольшое количество снега 9-10 мая в Карпатах и на севере Черниговской области. "Между прочим, уже сегодня, на Пожижевской и на Плаю наблюдается 0-2 градуса мороза. А на Пожижевской идет снег!" - говорится в сообщении Диденко.

Кроме того, ближайшей ночью в западных областях и на крайнем севере местами возможны заморозки 0-3 градуса.

"12 мая в Украине потеплеет", - обещает синоптик.