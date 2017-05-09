Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

В течение 10-11 мая в Украине ожидаются заморозки.

Украинцев предупреждают о заморозках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10-11 мая на почве заморозки 0-5°, местами в воздухе 0-2°", - говорится в сообщении.

Также 10 мая в западных, северных и центральных областях, 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.

Напомним, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.