В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

10:30, 9 мая 2017
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Сегодня, 9 мая, в акватории острова Мияко японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4.

В Японии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщили в метеорологическом агентстве Японии, передает Xinhua.

На юго-западе Китая произошло землетрясение

Подземные толчки произошли 10:54 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 25,2 градуса северной широты и 126,5 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, в понедельник, 8 мая, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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