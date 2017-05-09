В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Сегодня, 9 мая, в акватории острова Мияко японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Об этом сообщили в метеорологическом агентстве Японии, передает Xinhua.
На юго-западе Китая произошло землетрясение
Подземные толчки произошли 10:54 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 25,2 градуса северной широты и 126,5 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, в понедельник, 8 мая, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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