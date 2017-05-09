В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в столице пройдет дождь, днем до +13°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.

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