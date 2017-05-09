Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

09:00, 9 мая 2017
2955
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +23°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)

На западе Украины во вторник практически без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях пройдут дожди, температура - до +13°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +19°.

Прогноз на 9 мая / УНИАН
Прогноз на 9 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей