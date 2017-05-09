Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +23°.

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На западе Украины во вторник практически без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях пройдут дожди, температура - до +13°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +19°.

Прогноз на 9 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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