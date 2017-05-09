Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, в западных областях похолодает.
На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +23°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)
На западе Украины во вторник практически без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.
В северных областях пройдут дожди, температура - до +13°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
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Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
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Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
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