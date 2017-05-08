В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь

17:00, 8 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 мая в столице пройдет дождь, днем до +13°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 6.2 м/с.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)

Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:29. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, местами ожидаются заморозки.

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