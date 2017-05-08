Завтра в Украине местами пройдут дожди, ночью на западе ожидаются заморозки

16:30, 8 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 мая, в Украине пройдут дожди, местами ожидаются заморозки.

Завтра в Украине местами пройдет дождь / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдет дождь / УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Одесской области температура до +23°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)

На западе Украины во вторник практически без осадков, ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях пройдут дожди, температура - до +13°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 9 мая – Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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