Синоптики предупредили о грозах и шквалах в Киеве до конца суток
В ближайший час с удержанием до конца суток 8 мая в Киеве грозы, шквалы 15-20 м/с.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)
В Киевской городской государственной администрации напоминают, что в случае усиления ветра следует все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
Также нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°