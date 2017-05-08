Синоптики предупредили о грозах и шквалах в Киеве до конца суток

В ближайший час с удержанием до конца суток 8 мая в Киеве грозы, шквалы 15-20 м/с.

Киевлян предупреждают о грозе / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Читайте также Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)

В Киевской городской государственной администрации напоминают, что в случае усиления ветра следует все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.