К Новой Каледонии приближается мощный циклон "Донна"

Тропический циклон "Донна", который усилился до самой мощной, пятой категории, приближается к Новой Каледонии в Тихом океане.

К Новой Каледонии приближается циклон "Донна" / Strange sounds

Об этом сообщили в метеорологическом бюро соседнего государства Вануату, передает "РИА Новости".

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Сила ветра в настоящий момент составляет 215 километров в час с порывами до 300 километров в час. Циклон движется на юг со скоростью около 12 километров в час.

На выходных циклон "Донна" обрушился на северную группу островов Вануату, повредив здания и вышку мобильной связи.

В то же время представитель Красного креста сообщила, что урон был нанесен посевам, а источники воды оказались загрязнены. Около тысячи местных жителей все еще остаются в центрах эвакуации, так как опасность еще не миновала.

В Новой Каледонии из-за приближения циклона была объявлена тревога в северных провинциях, а также на островах Увеа и Лифу. 8 мая отменили рейсы из местных аэропортов, а школы останутся закрыты по меньшей мере до завтрашнего дня.

Напомним, в апреле тропический циклон "Кук" обрушился на Новую Каледонию, пострадали четыре человека.