В Квебеке из-за паводков ввели режим чрезвычайного положения

В нескольких городах канадской провинции Квебек ввели режим чрезвычайного положения из-за рекордных паводков.

Наводнение в Канаде / Reuters

В провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 городах и поселках. Количество военных, помогающих местным жителям эвакуироваться, увеличено в три раза, передает Русская служба BBC со ссылкой на местных спасателей.

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По словам мэра Монреаля Дени Кодерра, режим чрезвычайного положения был нужен городу, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. В частности, он позволяет властям принудительно эвакуировать отдельные районы Монреаля.

Эвакуация в провинции началась в пятницу на фоне рекордных паводков на территории около 500 квадратных километров. В воскресенье в одном из кварталов на севере Монреаля прорвало несколько плотин, после чего город ввел чрезвычайное положение.

По прогнозам синоптиков, на протяжении следующих нескольких дней будет идти дождь.

Напомним, cильные ливни, которые обрушились 7 мая на китайский город Гуанчжоу, привели к подтоплению нескольких районов.